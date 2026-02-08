Atelier parents-enfants

1 rue du général leclerc HEM Hem Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre de l’exposition Kandinsky face aux images, la bibliothèque et le LaM vous propose un atelier parent-enfants.

Dans le cadre de l’exposition Kandinsky face aux images, la bibliothèque et le LaM vous propose un atelier parent-enfants. .

1 rue du général leclerc HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France ecf@ville-hem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Kandinsky face aux images exhibition, the library and LaM offer a parent-child workshop.

L’événement Atelier parents-enfants Hem a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme