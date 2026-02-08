Atelier parents-enfants Hem
Atelier parents-enfants Hem mercredi 8 avril 2026.
Atelier parents-enfants
1 rue du général leclerc HEM Hem Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 09:30:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Dans le cadre de l’exposition Kandinsky face aux images, la bibliothèque et le LaM vous propose un atelier parent-enfants.
1 rue du général leclerc HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France ecf@ville-hem.fr
English :
As part of the Kandinsky face aux images exhibition, the library and LaM offer a parent-child workshop.
