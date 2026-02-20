Atelier parents-enfants Initiation au cirque 4-5 ans Salle Croas Malo Treffiagat
Atelier parents-enfants Initiation au cirque 4-5 ans Salle Croas Malo Treffiagat mercredi 18 mars 2026.
Atelier parents-enfants Initiation au cirque 4-5 ans
Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat Finistère
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Dans le cadre des semaines de la petite enfance, Philippe, animateur de cirque professionnel, avec l’association
Bigoud Circus, propose une découverte du cirque à travers des jeux d’équilibre et de motricité, pour s’amuser
et se dépasser en toute sécurité.
Pour les parents et leurs enfants de 4 à 5 ans.
Places limitées, sur réservation par téléphone ou par mail. .
Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 00 10 29
