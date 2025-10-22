Atelier parents/enfants : Intimité, amour, consentement A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Atelier parents/enfants : Intimité, amour, consentement A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Atelier gratuit Parents et enfants de 6 ans et plus

Mardi 22 octobre à 15h – Café À l’Abord’âge, NantesComment parler avec nos enfants d’intimité, d’amour et de consentement ? Ces sujets, parfois délicats à aborder en famille, sont pourtant essentiels pour les aider à grandir sereinement et à développer des relations respectueuses.Nous vous proposons un atelier gratuit et convivial, ouvert aux parents et aux enfants dès 6 ans, pour échanger ensemble autour de ces thématiques, partager des expériences et découvrir des pistes pour en discuter au quotidien.Lieu : Café À l’Abord’âge – 94 rue de la Ville en Pierre, NantesAccès : bus 11 et 12 (arrêt Dalby) – tram 1 (arrêt Moutonnerie)Un moment d’échange chaleureux, pour petits et grands, autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous.

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr 0748902535 https://www.disqutons.fr/