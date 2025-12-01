Atelier parents/enfants Je fabrique mon centre de table de noël Marcilly-lès-Buxy

Atelier parents/enfants Je fabrique mon centre de table de noël

Salle des Fêtes Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

2025-12-22

Je fabrique mon centre de table de noël

À partir de 5 ans, présence d’un adulte obligatoire

Inscription obligatoire .

Salle des Fêtes Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 29 83 10 contactfamilles@ccscc.fr

