Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Fabrication d’un petit jeu, à partir de 6 ans
Sur inscription. Places limitées
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société
Making a little game, from 6 years upwards
Registration required. Limited places
L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-03 par OTI LAS