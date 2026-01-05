Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Fabrication d’un petit jeu, à partir de 6 ans

Sur inscription. Places limitées

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 16 mediatheque@vieuxboucau.fr

English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Making a little game, from 6 years upwards

Registration required. Limited places

