Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 15:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.

Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire. .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Free workshop for children aged 6 and over. An adult must be present.

L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS