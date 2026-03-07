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Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : Médiathèque

Ville : 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Département : Landes

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 15:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.
Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.   .

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14  mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Atelier Parents-Enfants Jeux de société

Free workshop for children aged 6 and over. An adult must be present.

L’événement Atelier Parents-Enfants Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI LAS

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