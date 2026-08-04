Atelier Parents-Enfants / Jeux de société Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains
mercredi 28 octobre 2026 · Place de la Mairie · Vieux-Boucau-les-Bains
Informations pratiques
Vieux-Boucau-les-Bains
Atelier Parents-Enfants / Jeux de société
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 15:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire.
Atelier à partir de 6 ans, gratuit sur inscription . La présence d’un adulte est obligatoire. .
Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
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English : Atelier Parents-Enfants / Jeux de société
Free workshop for children aged 6 and over. An adult must be present.
L’événement Atelier Parents-Enfants / Jeux de société Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI LAS
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