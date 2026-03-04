Atelier parents/enfants – Le bestiaire musical, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Atelier parents/enfants – Le bestiaire musical Jeudi 9 avril, 10h00, 11h15 Musée Hector-Berlioz Isère

Atelier parents/enfants

Le bestiaire musical

Prenez part à l’aventure du Bestiaire Musical et plongez dans l’univers de créatures mystérieuses faites de formes, de couleurs et de notes !

5 formes, 5 couleurs, 5 notes à associer pour créer d’étranges créatures musicales ! Et pour les trouver, une seule solution : découvrir plusieurs petits instruments de musique et s’amuser à jouer des petites mélodies.

Un atelier ludique pour s’initier aux bases de la musique !

Animé par la Cie un air d’aventure

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.20.24.88 »}]

© Nouvakil prod