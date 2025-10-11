Atelier parents-enfants : le Carnet de Souvenirs Réseau Môm’Artre Paris

En lien avec la Fête des Vendanges et un projet intergénérationnel organisé entre Mom’Artre et l’Hôpital Bretonneau, l’antenne Môm’artre18 organise un atelier parent/enfant ou grand-parent/enfant sur la thématique de la jeunesse !

L’atelier créatif d’1 h 30 consistera à créer

un carnet de souvenirs en binôme avec votre enfant ou votre petit-enfant et sera suivi d’une visite de l’exposition des toiles réalisées par les enfants de Mom’Art et les résidents de l’Hôpital.

Quand ?

Samedi 11 octobre

De 14h à 16h

Adresse : 2 rue de la Barrière Blanche (en face du 44 rue Joseph de Maistre) , 75018 Paris Téléphone : 01 42 28 82 27 / 07 66 59 07 73 Email : bonjour@momartre.com

Venez créer un carnet de souvenirs en binôme avec votre enfant ou votre petit-enfant autour du thème de la jeunesse. C’est une belle occasion de partager et de transmettre des histoires.

Le samedi 11 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

Sur Inscription

Tout public.

Réseau Môm’Artre 2 rue de la Barrière Blanche 78018 Paris