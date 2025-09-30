Atelier parents-enfants « Les minis explorateurs » Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Atelier parents-enfants « Les minis explorateurs » Familles Rurales Gavray-sur-Sienne mardi 30 septembre 2025.

Atelier parents-enfants « Les minis explorateurs »

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 09:30:00

fin : 2025-09-30 11:30:00

Date(s) :

2025-09-30

Atelier parents-enfants « Les minis explorateurs ». .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96

English : Atelier parents-enfants « Les minis explorateurs »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier parents-enfants « Les minis explorateurs » Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme