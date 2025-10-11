Atelier parents-enfants loin des écrans – Entrée libre La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Atelier parents-enfants loin des écrans – Entrée libre La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris samedi 11 octobre 2025.

L’association Corps à Coeur vous propose un atelier parent-enfant pour vous permettre de passer un moment en famille autour d’activités manuelles et loin des écrans, à la Maison de Vie Associative et Citoyenne du 11e.

Entrée libre

Le retour des ateliers parents-enfants à la Maison de Vie Associative et Citoyenne du 11e.

Le samedi 11 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T18:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T15:00:00+02:00_2025-10-11T17:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif