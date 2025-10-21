Atelier parents-enfants La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux
Atelier parents-enfants La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux mardi 21 octobre 2025.
Atelier parents-enfants
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Atelier pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans.
Thématique les animaux de l’automne. .
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 42 65 laep@mjclussac.org
English : Atelier parents-enfants
German : Atelier parents-enfants
Italiano :
Espanol : Atelier parents-enfants
L’événement Atelier parents-enfants Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne