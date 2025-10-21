Atelier parents-enfants La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Atelier parents-enfants La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux mardi 21 octobre 2025.

Atelier parents-enfants

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Atelier pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans.

Thématique les animaux de l’automne. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 42 65 laep@mjclussac.org

English : Atelier parents-enfants

German : Atelier parents-enfants

Italiano :

Espanol : Atelier parents-enfants

L’événement Atelier parents-enfants Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne