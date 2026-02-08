Atelier parents-enfants Lys-lez-Lannoy
Atelier parents-enfants Lys-lez-Lannoy mercredi 4 mars 2026.
Atelier parents-enfants
199 Av. Paul Bert Lys-lez-Lannoy Nord
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-04 09:30:00
fin : 2026-03-04 11:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Dans le cadre de l’exposition Kandinsky face aux images, la bibliothèque et le LaM vous propose un atelier parents-enfants.
199 Av. Paul Bert Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 13 70
English :
As part of the Kandinsky face aux images exhibition, the library and LaM offer a parent-child workshop.
L’événement Atelier parents-enfants Lys-lez-Lannoy a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme