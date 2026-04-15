Atelier parents-enfants : ma p’tite bobèche à boutures La Cale Rennes Mercredi 15 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Partagez un moment complice avec votre enfant en créant une coupelle magique en argile. Une initiation sensorielle pour voir grandir les plantes. Matériel fourni.

[INSCRIPTION](https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-duo-ma-p-tite-bobeche-a-boutures?fbclid=IwY2xjawQzVHFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmzFQMm5iOHU73fw0jY98FbOHc8298nZOSrax9WsPGjm0ZeYasMTwe7F5nWd_aem_IFmlZc9Q2gZuBPkroNNcrQ)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T11:30:00.000+02:00

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coordination.e2r.rpa@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/rennes-pole-association/evenements/atelier-duo-ma-p-tite-bobeche-a-boutures?fbclid=IwY2xjawQzVHFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYk5BZG9sTGhqTVRKalA1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmzFQMm5iOHU73fw0jY98FbOHc8298nZOSrax9WsPGjm0ZeYasMTwe7F5nWd_aem_IFmlZc9Q2gZuBPkroNNcrQ

La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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