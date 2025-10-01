Atelier parents-enfants | Magie nouvelle Longueil-Sainte-Marie

Longueil-Sainte-Marie

2025-10-01 10:00:00

2025-10-01 12:00:00

2025-10-01

Atelier gratuit d’initiation à la magie animé par l’artiste Félix Didou, en duo parents-enfants, à partir de 8 ans.

Cette initiation se fera à travers la pratique du close up (magie rapprochée) grâce à des tours de répertoire utilisant des cartes, des pièces et des objets du quotidien.

Félix présentera aussi les différentes formes de magie de spectacle la magie moderne (grande illusion, magie de scène, mentalisme) et la magie nouvelle. Trois grands principes adaptables à l’ensemble de ces familles de magie seront développés le contrôle de l’attention, la technique de manipulation digitale et l’Influence mentale.

Il sera passé un pacte oral avec chacun des participants et participantes, afin de ne pas divulguer les secrets des magiciens et magiciennes.

Cet atelier est organisé dans le cadre de la résidence d’artiste menée par Sophie Mayeux au sein de la Plaine d’Estrées, et en partenariat avec La Chambre d’eau et la commune de Longueil-Sainte-Marie.

Inscription gratuite sur le site de la Plaine d'Estrées.

Longueil-Sainte-Marie 60126 Oise Hauts-de-France

