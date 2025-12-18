Atelier parents-enfants Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Atelier parents-enfants Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 17 janvier 2026.
L’association Corps à Cœur vous invite à un atelier parent-enfant, parfait pour partager un moment en famille avec des activités créatives, loin des écrans en musique..
L’association Corps à Cœur vous invite à un atelier parent-enfant, parfait pour partager un moment en famille avec des activités créatives, loin des écrans en musique..
Le samedi 17 janvier 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T16:30:00+01:00
fin : 2026-01-17T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T15:30:00+02:00_2026-01-17T17:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire