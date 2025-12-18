Atelier parents-enfants Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

L’association Corps à Cœur vous invite à un atelier parent-enfant, parfait pour partager un moment en famille avec des activités créatives, loin des écrans en musique..

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



