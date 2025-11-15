Atelier parents-enfants : Maquette Archi, le mini château ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Atelier parents-enfants : Maquette Archi, le mini château ! Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 14:30 – 16:00

Gratuit : non Adhésion 10 € + 16 € la séance pour le coupleSupplément 6 € pour un deuxième enfant En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Dessin, modelage, pop-up… à expérimenter à 4 ou 6 mains !Rencontre proposée une fois par mois :Les samedis 20 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 30 mai et 20 juinÀ partir de 5 ansRéservations : twopoints.contact@gmail.com

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980