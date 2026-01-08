Atelier Parents Enfants Marre des Colères ! Collectif Parentalité Millau

Atelier Parents Enfants Marre des Colères ! Collectif Parentalité

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose une nouvelle action le Samedi 10 janvier 2026 de 9h à 11h30

Atelier Parents Enfants sur le thème Marre des colères ! animé par Brigitte Cassette

Aborder le sujet des colères des petits et des grands…sans s’énerver !

Animation ludique, expérimentation, et partage de paroles entre les parents et les enfants sur le thème proposé.

Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans

Lieu : Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau

Une garde des enfants est proposée pour les enfants de moins de 3 ans et à partir de 7 ans.



Inscription obligatoire pour l’atelier et la garde des enfants – PLACES LIMITÉES – GRATUIT

Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, l’âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .

