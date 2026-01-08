Atelier Parents Enfants Marre des Colères ! Collectif Parentalité Millau
Atelier Parents Enfants Marre des Colères ! Collectif Parentalité Millau samedi 10 janvier 2026.
Atelier Parents Enfants Marre des Colères ! Collectif Parentalité
Pôle Petite enfance Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Le Collectif Parentalité de Millau vous propose une nouvelle action le Samedi 10 janvier 2026 de 9h à 11h30
Atelier Parents Enfants sur le thème Marre des colères ! animé par Brigitte Cassette
Aborder le sujet des colères des petits et des grands…sans s’énerver !
Animation ludique, expérimentation, et partage de paroles entre les parents et les enfants sur le thème proposé.
Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans
Lieu : Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau
Une garde des enfants est proposée pour les enfants de moins de 3 ans et à partir de 7 ans.
Inscription obligatoire pour l’atelier et la garde des enfants – PLACES LIMITÉES – GRATUIT
Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, l’âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .
Pôle Petite enfance Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89 collectifparentalite.millau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Parents Enfants Marre des Colères ! Collectif Parentalité Millau a été mis à jour le 2026-01-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)