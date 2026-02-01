Atelier parents enfants massage Programme parentalité Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont
Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-02-28 09:30:00
fin : 2026-02-28 11:30:00
2026-02-28
Un moment complice pour apaiser, connecter et grandir ensemble. Offrez-vous un temps privilégié pour découvrir un protocole simple de massage, facile à reproduite à la maison.
Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 parentalite@loire-semene.fr
English :
A moment of complicity to soothe, connect and grow together. Treat yourself to a privileged moment to discover a simple massage protocol, easy to reproduce at home.
