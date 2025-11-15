Atelier parents-enfants Pôle Petite Enfance Millau

Atelier parents-enfants

Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt Millau Aveyron

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose une nouvelle action le Samedi 15 novembre 2025 de 9h à 11h30

Atelier Parents Enfants sur le thème La frustration, ce n’est drôle pour personne animé par Brigitte Cassette

Tout n’est pas accessible c’est frustrant ! Comment peut-on vivre sereinement ces moments difficiles ?

Animation ludique, expérimentation, et partage de paroles entre les parents et les enfants sur le thème proposé.

Public : Parents et enfants de 3 à 6 ans



Lieu : Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau

Une garde des enfants est proposée pour les enfants de moins de 3 ans et à partir de 7 ans.



Inscription obligatoire pour l’atelier et la garde des enfants – PLACES LIMITÉES – GRATUIT

Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .

Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89 collectifparentalite.millau@orange.fr

