Atelier parents/enfants palette d’automne Benfeld
10 rue du Grand Rempart Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-01 11:30:00
2025-10-01
Atelier créatif
Animé par Céline JOHANN, pour l’atelier Imagin’Air
Atelier créatif pastels, aquarelle et collage pour accueillir la magie de cette saison
Sur inscription. Pour les enfants de 3 à 6 ans. .
10 rue du Grand Rempart Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr
English :
Creative workshop
German :
Kreative Werkstatt
Italiano :
Laboratorio creativo
Espanol :
Taller creativo
L’événement Atelier parents/enfants palette d’automne Benfeld a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Grand Ried