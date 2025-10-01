Atelier parents/enfants palette d’automne Benfeld

Atelier parents/enfants palette d’automne Benfeld mercredi 1 octobre 2025.

Atelier parents/enfants palette d’automne

10 rue du Grand Rempart Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-01 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Atelier créatif

Animé par Céline JOHANN, pour l’atelier Imagin’Air

Atelier créatif pastels, aquarelle et collage pour accueillir la magie de cette saison

Sur inscription. Pour les enfants de 3 à 6 ans. .

10 rue du Grand Rempart Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 44 13 benfeld@agf67.fr

English :

Creative workshop

German :

Kreative Werkstatt

Italiano :

Laboratorio creativo

Espanol :

Taller creativo

L’événement Atelier parents/enfants palette d’automne Benfeld a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de tourisme du Grand Ried