Atelier parents enfants Parlons puberté

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 11:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Atelier parents enfants parlons puberté.

Les mots ne coulent pas forcément de source pour parler des premières règles à ses enfants.

L’Objectif de ce moment sera de répondre aux questions et curiosités, déposer les peurs et les appréhensions… tout en douceur.

de 9 à 12 ans. Avec Blandine FARAI.

Rendez-vous le samedi 7 mars 2026 de 9h à 11h.

Gratuit, sur inscription wasselonne@agf67.fr 0 .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier parents enfants Parlons puberté Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble