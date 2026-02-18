Atelier parents enfants Parlons puberté Wasselonne
Atelier parents enfants Parlons puberté Wasselonne samedi 7 mars 2026.
Atelier parents enfants Parlons puberté
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 11:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Atelier parents enfants parlons puberté.
Les mots ne coulent pas forcément de source pour parler des premières règles à ses enfants.
L’Objectif de ce moment sera de répondre aux questions et curiosités, déposer les peurs et les appréhensions… tout en douceur.
de 9 à 12 ans. Avec Blandine FARAI.
Rendez-vous le samedi 7 mars 2026 de 9h à 11h.
Gratuit, sur inscription wasselonne@agf67.fr 0 .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier parents enfants Parlons puberté Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble