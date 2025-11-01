Atelier parent(s)-enfant(s) Ré Domaine culturel – La Maligne La Couarde-sur-Mer

Atelier parent(s)-enfant(s) Mercredi 28 janvier 2026, 11h00 Ré Domaine culturel – La Maligne Charente-Maritime

gratuit sur réservation pour les personnes ayant une place pour la pièce [Superstrat[ > Sur réservation uniquement auprès de La Maline – 05 46 29 93 53

Un rendez-vous pour les enfants et leur(s) parent(s) curieu·euse·s de danse.

Aux côtés du danseur-interprète Mark-Wilfried Kouadio, explorez le mouvement en lien avec le spectacle [Superstrat[

Une invitation à partager ensemble une expérience sensible et ludique !

Ré Domaine culturel – La Maligne 17670 La Couarde-sur-Mer La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de POUCE ! le festival danse pour les jeunes danse culture