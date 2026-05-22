Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Rue de Grenouillet Piriac-sur-Mer
Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Rue de Grenouillet Piriac-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.
Piriac-sur-Mer
Atelier Parents Enfants Relaxation ludique
Rue de Grenouillet Pôle Enfance Jeunesse Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Atelier Parents Enfants Relaxation ludique .
Inscription au Pôle Enfance Jeunesse. .
Rue de Grenouillet Pôle Enfance Jeunesse Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45 pej.mairie@piriac-sur-mer.fr
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English :
L’événement Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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