Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Rue de Grenouillet Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Atelier Parents Enfants Relaxation ludique

Rue de Grenouillet Pôle Enfance Jeunesse Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Atelier Parents Enfants Relaxation ludique .

Inscription au Pôle Enfance Jeunesse. .

Rue de Grenouillet Pôle Enfance Jeunesse Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45 pej.mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44