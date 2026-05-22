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Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Rue de Grenouillet Piriac-sur-Mer

Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Rue de Grenouillet Piriac-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Rue de Grenouillet

Adresse : Pôle Enfance Jeunesse

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Atelier Parents Enfants Relaxation ludique

Rue de Grenouillet Pôle Enfance Jeunesse Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Atelier Parents Enfants Relaxation ludique . 
Inscription au Pôle Enfance Jeunesse.   .

Rue de Grenouillet Pôle Enfance Jeunesse Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45  pej.mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Atelier Parents Enfants Relaxation ludique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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