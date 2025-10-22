Atelier Parents / Enfants « Snoezelen » Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux

Atelier Parents / Enfants « Snoezelen » Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux mercredi 22 octobre 2025.

Atelier Parents / Enfants « Snoezelen »

Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de chaussand Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

La méthode Snoezelen utilisée dans la petite enfance apporte de nombreux bienfaits aux tout-petits, allant de l’éveil des sens au développement de leur sensibilité, mais également en passant par l’apprentissage de la gestion de leurs émotions…

.

Dans les locaux du Relais Petite Enfance 4 avenue de chaussand Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

English :

The Snoezelen method, used in early childhood, brings many benefits to toddlers, from awakening their senses to developing their sensitivity, as well as helping them learn to manage their emotions…

German :

Die Snoezelen-Methode, die in der frühen Kindheit angewandt wird, bietet den Kleinsten zahlreiche Vorteile, die von der Erweckung der Sinne über die Entwicklung ihrer Sensibilität bis hin zum Erlernen des Umgangs mit ihren Gefühlen reichen…

Italiano :

Il metodo Snoezelen, utilizzato nella prima infanzia, ha molti benefici per i bambini, dal risvegliare i loro sensi e sviluppare la loro sensibilità, all’aiutarli ad imparare a gestire le loro emozioni…

Espanol :

El método Snoezelen, utilizado en la primera infancia, tiene muchos beneficios para los niños pequeños, desde despertar sus sentidos y desarrollar su sensibilidad, hasta ayudarles a aprender a gestionar sus emociones…

L’événement Atelier Parents / Enfants « Snoezelen » Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire