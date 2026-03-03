ATELIER PARENTS ENFANTS TRACES ET INDICES DE PRÉSENCE Lattes
ATELIER PARENTS ENFANTS TRACES ET INDICES DE PRÉSENCE
Chemin de l’Etang Lattes Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-03-08
RDV le dimanche 8 mars pour un atelier parent/enfant. Au programme, découverte des traces et indices de présence des animaux qui se cachent au Méjean.
De 10h à 12h.
Adultes 5€, enfant (3-17ans) 3€, enfant de moins de 3 ans gratuit.
Sur inscription par téléphone 04 67 22 12 44 .
Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr
English :
Join us on Sunday March 8 for a parent/child workshop. On the program: discover the tracks and signs of animals hiding in the Méjean.
