ATELIER PARENTS ENFANTS TRACES ET INDICES DE PRÉSENCE Lattes

ATELIER PARENTS ENFANTS TRACES ET INDICES DE PRÉSENCE

Chemin de l’Etang Lattes Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

RDV le dimanche 8 mars pour un atelier parent/enfant. Au programme, découverte des traces et indices de présence des animaux qui se cachent au Méjean.

De 10h à 12h.

Adultes 5€, enfant (3-17ans) 3€, enfant de moins de 3 ans gratuit.

Sur inscription par téléphone 04 67 22 12 44 .

Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr

English :

Join us on Sunday March 8 for a parent/child workshop. On the program: discover the tracks and signs of animals hiding in the Méjean.

