ATELIER PARENTS/ENFANTS Villefort

La Loco vous propose un atelier parent–enfant dédié au massage, animé par Fanny Castaing. Un moment privilégié de partage, de détente et de complicité, pour apprendre à masser son enfant en toute confiance.

Atelier à prix libre + adhésion à la Loco obligatoire

Cet atelier s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans, accompagnés d’un parent. Le groupe sera volontairement limité à 4 à 5 duos, afin de favoriser l’écoute, les échanges et une ambiance chaleureuse. La durée de l’atelier est de 1h30, adaptable selon l’attention et le rythme des enfants.

Au cours de l’atelier, les participants apprendront un protocole de massage d’environ 15 minutes, comprenant

– la compréhension de comment et pourquoi masser les enfants

– les contre-indications à connaître

– des gestes favorisant le sommeil

– des gestes pour apaiser les maux de ventre

Fanny a validé un module de massage pédiatrique de 0 à 12 ans et possède de solides connaissances pour transmettre des gestes adaptés, sécurisés et respectueux des besoins de l’enfant. L’atelier laissera également une place importante à l’échange et aux questions, afin que chaque parent puisse repartir confiant et outillé.

Un temps doux et bienveillant pour renforcer le lien parent–enfant et découvrir les bienfaits du massage au quotidien

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

La Loco offers a parent-child massage workshop, led by Fanny Castaing. A privileged moment of sharing, relaxation and complicity, to learn how to massage your child with confidence.

Free workshop + La Loco membership required

