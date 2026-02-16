ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort
ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort samedi 7 mars 2026.
ATELIER PARENTS-ENFANTS
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La Loco vous propose un atelier parent–enfant les petits explorateurs, animé par Marie-Pierre Lauvergne.
Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.
Adhésion à la Loco obligatoire
La Loco vous propose un atelier parent–enfant les petits explorateurs, animé par Marie-Pierre Lauvergne.
Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.
Adhésion à la Loco obligatoire .
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Loco offers a parent-child workshop, Les petits explorateurs, led by Marie-Pierre Lauvergne.
This workshop is for children aged 4 and over, accompanied by a parent.
La Loco membership required
L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS Villefort a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Mont Lozere