ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Loco vous propose un atelier parent–enfant les petits explorateurs, animé par Marie-Pierre Lauvergne.

Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.

Adhésion à la Loco obligatoire

La Loco vous propose un atelier parent–enfant les petits explorateurs, animé par Marie-Pierre Lauvergne.

Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.

Adhésion à la Loco obligatoire .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Loco offers a parent-child workshop, Les petits explorateurs, led by Marie-Pierre Lauvergne.

This workshop is for children aged 4 and over, accompanied by a parent.

La Loco membership required

L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS Villefort a été mis à jour le 2026-02-16 par 48-OT Mont Lozere