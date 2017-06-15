Semaines de la petite enfance Atelier parents-enfants Yoga en famille 3-5 ans Salle Croas Malo Treffiagat

Semaines de la petite enfance Atelier parents-enfants Yoga en famille 3-5 ans

Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre des semaines de la petite enfance, venez partager un doux moment de yoga avec Clément, éducateur sportif.

Une parenthèse ludique et relaxante à vivre en duo, parent-enfant.

Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans.

Places limitées, sur réservation par téléphone ou par mail. .

Salle Croas Malo 2 rue des écoles Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 00 10 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaines de la petite enfance Atelier parents-enfants Yoga en famille 3-5 ans

L’événement Semaines de la petite enfance Atelier parents-enfants Yoga en famille 3-5 ans Treffiagat a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden