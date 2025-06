Atelier Parents/Enfants Zentangle Morcenx-la-Nouvelle 28 juin 2025 14:00

Partagez un moment de connexion avec votre enfant, atelier de Zentangle animé par Vanessa de Are Tera.

Sur inscription

5 domaine de Moré

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 87 16 clem.inscriptions@gmail.com

English : Atelier Parents/Enfants Zentangle

Share a moment of connection with your child, Zentangle workshop led by Vanessa from Are Tera.

Registration required

German : Atelier Parents/Enfants Zentangle

Teilen Sie einen Moment der Verbindung mit Ihrem Kind, Zentangle-Workshop unter der Leitung von Vanessa von Are Tera.

Nach Anmeldung

Italiano :

Condividete un momento di connessione con il vostro bambino, in un laboratorio di Zentangle condotto da Vanessa di Are Tera.

Registrazione obbligatoria

Espanol : Atelier Parents/Enfants Zentangle

Comparte un momento de conexión con tu hijo, en un taller de Zentangle dirigido por Vanessa de Are Tera.

Inscripción obligatoria

L’événement Atelier Parents/Enfants Zentangle Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Morcenx