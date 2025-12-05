Atelier Parents Neige et chocolat chaud Centre socioculturel Orthez

Atelier Parents Neige et chocolat chaud

Centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Nous vous proposons un rendez-vous entre parents autour d’un bon chocolat chaud pour discuter et imaginer un temps qui vous ressemble. Vous voulez découvrir une pratique créative, faire une sortie, discuter en toute simplicité, c’est vous qui choisissez ! .

