Atelier parents – « On a le droit d’être des parents imparfaits » Accueil de Loisirs Martray Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Sur inscription Maëva : 07.62.89.60.69centre.ville@accoord.fr Adulte

Aujourd’hui, les parents font face à de nombreuses injonctions : être patients, disponibles, bienveillants… tout en gérant le quotidien, la fatigue et le travail. Il peut alors être facile de se sentir en décalage ou de douter de soi.Cet atelier propose un temps pour prendre du recul sur ces attentes et redonner sa place à l’imperfection parentale. Parce qu’élever un enfant ne demande pas d’être un parent parfait, mais de chercher, d’ajuster et d’avancer pas à pas.C’est aussi un espace d’échange entre parents pour partager ses questionnements, ses difficultés du quotidien, s’inspirer des expériences des autres et repartir avec quelques pistes concrètes.Un moment pour souffler, se sentir moins seul et retrouver confiance dans sa façon d’être parent. ????

Accueil de Loisirs Martray Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

07.62.89.60.69



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