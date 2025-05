ATELIER PARENTS – Vialas, 17 mai 2025 07:00, Vialas.

Vivre à Vialas et la Médiathèque organisent un atelier destiné aux parents et/ou à toute personne côtoyant des enfants.

Animé par Sophie Boissonnet, accompagnante parentale, sur le thème « Entre autonomie et cadre Comment se positionner avec ses enfants ? »

Médiathèque de Vialas

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

Vivre à Vialas and the Médiathèque are organizing a workshop for parents and/or anyone with children.

Led by Sophie Boissonnet, parenting coach, on the theme « Between autonomy and framework: How to position yourself with your children? »

German :

Vivre à Vialas und die Mediathek organisieren einen Workshop für Eltern und/oder alle Personen, die mit Kindern zu tun haben.

Geleitet wird er von Sophie Boissonnet, einer Elternbegleiterin, zum Thema « Zwischen Autonomie und Rahmen: Wie positioniere ich mich mit meinen Kindern? »

Italiano :

Vivre à Vialas e la Médiathèque organizzano un workshop per genitori e/o persone con bambini.

Condotto da Sophie Boissonnet, operatrice di sostegno ai genitori, il tema è « Tra autonomia e cornice: come posizionarsi con i propri figli »

Espanol :

Vivre à Vialas y la Médiathèque organizan un taller para padres y/o personas con hijos.

Dirigido por Sophie Boissonnet, trabajadora de apoyo a los padres, el tema es « Entre autonomía y marco: cómo posicionarse con los hijos »

