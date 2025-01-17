Atelier Parfums De la Matière à l’Accord Les Bouteilles Valence
Atelier Parfums De la Matière à l’Accord Les Bouteilles Valence vendredi 17 janvier 2025.
Atelier Parfums De la Matière à l’Accord
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme
Tarif : 56 – 56 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-01-17
fin : 2025-01-17
Date(s) :
2025-01-17 2025-09-27 2025-10-18 2025-12-06
A partir d’un thème défini et avec le soutien de la palette du parfumeur, laissez vos envies créatives prendre forme au fil de vos découvertes odorantes.
.
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr
English :
Based on a defined theme and supported by the perfumer’s palette, let your creative desires take shape as you discover new scents.
German :
Ausgehend von einem festgelegten Thema und mit der Unterstützung der Palette des Parfümeurs lassen Sie Ihre kreativen Wünsche im Laufe Ihrer Duftentdeckungen Gestalt annehmen.
Italiano :
Sulla base di un tema definito e con il supporto della tavolozza del profumiere, lasciate che i vostri desideri creativi prendano forma mentre scoprite nuovi profumi.
Espanol :
A partir de un tema definido y con el apoyo de la paleta del perfumista, deje que sus deseos creativos tomen forma a medida que descubre nuevas fragancias.
L’événement Atelier Parfums De la Matière à l’Accord Valence a été mis à jour le 2025-07-28 par Valence Romans Tourisme