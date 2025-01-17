Atelier Parfums De la Matière à l’Accord Les Bouteilles Valence

Atelier Parfums De la Matière à l’Accord Les Bouteilles Valence vendredi 17 janvier 2025.

Atelier Parfums De la Matière à l’Accord

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Tarif : 56 – 56 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-01-17

fin : 2025-01-17

Date(s) :

2025-01-17 2025-09-27 2025-10-18 2025-12-06

A partir d’un thème défini et avec le soutien de la palette du parfumeur, laissez vos envies créatives prendre forme au fil de vos découvertes odorantes.

.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

Based on a defined theme and supported by the perfumer’s palette, let your creative desires take shape as you discover new scents.

German :

Ausgehend von einem festgelegten Thema und mit der Unterstützung der Palette des Parfümeurs lassen Sie Ihre kreativen Wünsche im Laufe Ihrer Duftentdeckungen Gestalt annehmen.

Italiano :

Sulla base di un tema definito e con il supporto della tavolozza del profumiere, lasciate che i vostri desideri creativi prendano forma mentre scoprite nuovi profumi.

Espanol :

A partir de un tema definido y con el apoyo de la paleta del perfumista, deje que sus deseos creativos tomen forma a medida que descubre nuevas fragancias.

L’événement Atelier Parfums De la Matière à l’Accord Valence a été mis à jour le 2025-07-28 par Valence Romans Tourisme