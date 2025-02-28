Atelier Parfums Entrée en Matière Les Bouteilles Valence
Atelier Parfums Entrée en Matière Les Bouteilles Valence vendredi 28 février 2025.
Atelier Parfums Entrée en Matière
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : Samedi 2025-02-28
fin : 2025-11-22
2025-02-28 2025-10-04 2025-11-22 2025-12-20
Une première approche amusante des senteurs vous réaliserez votre parfum en additionnant vos matières odorantes préférées.
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr
English :
A fun first approach to scents: create your own perfume by adding your favorite fragrances.
German :
Eine erste unterhaltsame Annäherung an Düfte: Sie stellen Ihr eigenes Parfüm her, indem Sie Ihre Lieblingsduftstoffe zusammenfügen.
Italiano :
Un primo approccio divertente ai profumi: create il vostro profumo aggiungendo le vostre fragranze preferite.
Espanol :
Una primera aproximación divertida a los aromas: crea tu propio perfume añadiendo tus fragancias favoritas.
