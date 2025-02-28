Atelier Parfums Entrée en Matière Les Bouteilles Valence

Atelier Parfums Entrée en Matière

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Début : Samedi 2025-02-28

fin : 2025-11-22

2025-02-28 2025-10-04 2025-11-22 2025-12-20

Une première approche amusante des senteurs vous réaliserez votre parfum en additionnant vos matières odorantes préférées.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

A fun first approach to scents: create your own perfume by adding your favorite fragrances.

German :

Eine erste unterhaltsame Annäherung an Düfte: Sie stellen Ihr eigenes Parfüm her, indem Sie Ihre Lieblingsduftstoffe zusammenfügen.

Italiano :

Un primo approccio divertente ai profumi: create il vostro profumo aggiungendo le vostre fragranze preferite.

Espanol :

Una primera aproximación divertida a los aromas: crea tu propio perfume añadiendo tus fragancias favoritas.

