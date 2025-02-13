Atelier Parfums Parfumeurs en Herbe (9/11ans) Les Bouteilles Valence

Atelier Parfums Parfumeurs en Herbe (9/11ans) Les Bouteilles Valence jeudi 13 février 2025.

Atelier Parfums Parfumeurs en Herbe (9/11ans)

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Lundi 2025-02-13

fin : 2025-12-29

2025-02-13 2025-10-31 2025-12-29

Cet atelier enrichit la gamme olfactive des plus jeunes et développe leur capacité de concentration et de mémorisation. Il leur permet d’échanger sur leur ressenti et de s’exercer à la création.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

This workshop enriches the olfactory range of youngsters and develops their ability to concentrate and memorize. It allows them to share their feelings and practice their creative skills.

German :

Dieser Workshop bereichert die Geruchspalette der Jüngsten und fördert ihre Konzentrations- und Merkfähigkeit. Er ermöglicht ihnen, sich über ihre Empfindungen auszutauschen und sich in der Kreation zu üben.

Italiano :

Questo laboratorio arricchisce la gamma olfattiva dei bambini più piccoli e sviluppa la loro capacità di concentrazione e memorizzazione. Offre loro la possibilità di discutere i propri sentimenti e di esercitare le proprie capacità creative.

Espanol :

Este taller enriquece el abanico olfativo de los más pequeños y desarrolla su capacidad de concentración y memorización. Les da la oportunidad de hablar de sus sentimientos y poner en práctica sus habilidades creativas.

