Atelier Parfums Parfumeurs en Herbe (9/11ans) Les Bouteilles Valence
Atelier Parfums Parfumeurs en Herbe (9/11ans)
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : Lundi 2025-02-13
fin : 2025-12-29
2025-02-13 2025-10-31 2025-12-29
Cet atelier enrichit la gamme olfactive des plus jeunes et développe leur capacité de concentration et de mémorisation. Il leur permet d’échanger sur leur ressenti et de s’exercer à la création.
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 37 contact@muscadelle-patchouli.fr
English :
This workshop enriches the olfactory range of youngsters and develops their ability to concentrate and memorize. It allows them to share their feelings and practice their creative skills.
German :
Dieser Workshop bereichert die Geruchspalette der Jüngsten und fördert ihre Konzentrations- und Merkfähigkeit. Er ermöglicht ihnen, sich über ihre Empfindungen auszutauschen und sich in der Kreation zu üben.
Italiano :
Questo laboratorio arricchisce la gamma olfattiva dei bambini più piccoli e sviluppa la loro capacità di concentrazione e memorizzazione. Offre loro la possibilità di discutere i propri sentimenti e di esercitare le proprie capacità creative.
Espanol :
Este taller enriquece el abanico olfativo de los más pequeños y desarrolla su capacidad de concentración y memorización. Les da la oportunidad de hablar de sus sentimientos y poner en práctica sus habilidades creativas.
