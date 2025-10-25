Atelier Paris-Brest Clères

Atelier Paris-Brest Clères samedi 25 octobre 2025.

Atelier Paris-Brest

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Inventé en 1907 par le pâtissier Louis Durand au cours de la célèbre course de vélo entre Paris et Brest, ce gâteau mythique longtemps oublié, est de nouveau très répandu et apprécié.

Pendant cet atelier, vous apprendrez à:

réaliser une pâte à choux, base fondamentale pour le Paris-Brest

réaliser une crème pralinée

remplir et manier une poche à douille

connaître les secrets de cuisson de la pâte à choux.

Après une pause dégustation, vous repartirez avec votre Paris-Brest de 6 personnes et de nombreuses astuces pour le refaire une fois chez vous !

Durée 3h / 4 à 8 participants .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

