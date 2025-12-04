Atelier « Parlons Rénov’ » Pathologies des maisons d’Oléron Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Atelier « Parlons Rénov’ » Pathologies des maisons d’Oléron

Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Quelles sont les pathologies du bâtiment fréquemment rencontrées sur notre territoire ? Quelles en sont les causes et comment les éviter ? Venez échanger sur cette thématique avec le Conseiller France Rénov de la Communauté de Communes !

Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English :

What building pathologies are frequently encountered in our region? What are the causes and how can they be avoided? Come and discuss this topic with the Communauté de Communes’ France Rénov advisor!

German :

Welche Baupathologien treten in unserem Gebiet häufig auf? Was sind die Ursachen und wie können sie vermieden werden? Tauschen Sie sich mit dem Berater France Rénov der Communauté de Communes über diese Thematik aus!

Italiano :

Quali sono le patologie edilizie che si riscontrano frequentemente nella nostra regione? Quali sono le cause e come si possono evitare? Venite a discutere di questo argomento con il consulente France Rénov della Communauté de Communes!

Espanol :

¿Qué patologías de la construcción son frecuentes en nuestra región? ¿Cuáles son las causas y cómo pueden evitarse? Venga a debatir este tema con el asesor France Rénov de la Communauté de Communes

