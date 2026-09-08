Atelier – Parlotte Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
vendredi 2 octobre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Atelier – Parlotte
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-16 2026-10-20 2026-11-06 2026-12-04 2026-12-18
Atelier de conversation en français. Venez échanger en français ! Let’s chat in French !
Envie d’échanger en français ? La Médiathèque propose des ateliers de conversation gratuits pour pratiquer la langue.
Chat in French? Need to practice? The library offers free conversation workshops, a great opportunity to chat and share in French.
Animés par les bibliothécaires, ces rendez-vous ne sont pas des cours de français mais des espaces de rencontre destinés aux personnes allophones souhaitant échanger et créer du lien, sans jugement.
Lieu : Kiosque .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
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English : Atelier – Parlotte
L’événement Atelier – Parlotte Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
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