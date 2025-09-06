Atelier « Paroles et Corps » RISCLE Riscle

Se (re)découvrir et rencontrer l’autre au travers de la médiation du clown-théâtre.

Le temps d’un atelier, les participants sont invités à entrer dans une bulle de bienveillance dans laquelle il est possible de se surprendre, se dépasser et surtout s’amuser dans un cadre contenant et collectif.

Avec Florian de Interface et Ruth

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

English :

(Re)discover yourself and meet others through the mediation of clown-theater.

For the duration of a workshop, participants are invited to enter a bubble of benevolence in which they can surprise themselves, surpass themselves and, above all, have fun in a supportive, collective environment.

With Florian de Interface and Ruth

German :

Sich selbst und andere durch die Vermittlung des Clown-Theaters (neu) entdecken und kennen lernen.

Während eines Workshops werden die Teilnehmer in eine wohlwollende Blase eingeladen, in der es möglich ist, sich selbst zu überraschen, über sich hinauszuwachsen und vor allem Spaß zu haben, und zwar in einem gemeinsamen Rahmen.

Mit Florian von Interface und Ruth

Italiano :

(Ri)scoprire se stessi e incontrare gli altri attraverso il teatro clown.

Per la durata di un workshop, i partecipanti sono invitati a entrare in una bolla di benevolenza in cui possono sorprendersi, superarsi e, soprattutto, divertirsi in un ambiente solidale e collettivo.

Con Florian de Interface e Ruth

Espanol :

(Re)descubrirse a uno mismo y conocer a los demás a través del teatro de payasos.

Durante un taller, se invita a los participantes a entrar en una burbuja de benevolencia en la que pueden sorprenderse, superarse y, sobre todo, divertirse en un entorno solidario y colectivo.

Con Florian de Interface y Ruth

