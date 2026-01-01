Atelier Paroles et corps RISCLE Riscle

Atelier Paroles et corps

RISCLE Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-07 17:00:00

Date(s) :

2026-01-07

Se cacher, se révéler, se surprendre, prendre confiance… en déployant son imaginaire, en exprimant ses émotions, en s’engageant corporellement… dans un espace d’expression et de rencontre de soi et de l’autre !

Atelier animé par David Conrad, Sylvie Chambert et Ruth.

L’association Pierre et Terre a pour but d’informer et d’accompagner le public dans la connaissance et la concrétisation de projets alternatifs écocitoyens.

.

RISCLE Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hide yourself, reveal yourself, surprise yourself, gain confidence? by unfolding your imagination, expressing your emotions, engaging your body? in a space of self-expression and encounter with yourself and others!

Workshop led by David Conrad, Sylvie Chambert and Ruth.

The Pierre et Terre association aims to inform and support the public in learning about and implementing alternative eco-citizen projects.

L’événement Atelier Paroles et corps Riscle a été mis à jour le 2025-12-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65