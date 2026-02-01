Atelier Paroles et Corps RISCLE Riscle
Atelier Paroles et Corps RISCLE Riscle mercredi 11 février 2026.
Atelier Paroles et Corps
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Se cacher, se révéler, se surprendre, prendre confiance… en déployant son imaginaire, en exprimant ses émotions, en s’engageant corporellement… dans un espace de rencontre de soi et de l’autre !
Avec Corinne Cibin et Sylvie Chambert
Tout public sur inscription.
.
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hide yourself, reveal yourself, surprise yourself, gain confidence? by unfolding your imagination, expressing your emotions, engaging your body? in a space where you can meet yourself and others!
With Corinne Cibin and Sylvie Chambert
Open to all ? registration required.
L’événement Atelier Paroles et Corps Riscle a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65