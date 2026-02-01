Atelier Paroles et Corps RISCLE Riscle

Atelier Paroles et Corps

Se cacher, se révéler, se surprendre, prendre confiance… en déployant son imaginaire, en exprimant ses émotions, en s’engageant corporellement… dans un espace de rencontre de soi et de l’autre !

Avec Corinne Cibin et Sylvie Chambert

Tout public sur inscription.

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

Hide yourself, reveal yourself, surprise yourself, gain confidence? by unfolding your imagination, expressing your emotions, engaging your body? in a space where you can meet yourself and others!

With Corinne Cibin and Sylvie Chambert

Open to all ? registration required.

