ATELIER PARONTS-ENFANTS SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT Labastide-Clermont
ATELIER PARONTS-ENFANTS SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT Labastide-Clermont dimanche 30 novembre 2025.
ATELIER PARONTS-ENFANTS
SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT 4 Rue Benjamin Lavaur Labastide-Clermont Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Atelier Paronts-Enfants
Flocon 3D à partir de 4 ans 7 .
SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT 4 Rue Benjamin Lavaur Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie assoclac31@gmail.com
English :
Paronts-Children Workshop
German :
Paronts-Kinder-Workshop
Italiano :
Laboratorio Paronts-Bambini
Espanol :
Paronts-Taller para niños
L’événement ATELIER PARONTS-ENFANTS Labastide-Clermont a été mis à jour le 2025-11-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE