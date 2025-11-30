Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER PARONTS-ENFANTS SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT Labastide-Clermont dimanche 30 novembre 2025.

SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT 4 Rue Benjamin Lavaur Labastide-Clermont Haute-Garonne

Début : 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Atelier Paronts-Enfants
Flocon 3D à partir de 4 ans 7  .

SALLE DES FÊTES DE LABASTIDE CLERMONT 4 Rue Benjamin Lavaur Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie   assoclac31@gmail.com

English :

Paronts-Children Workshop

German :

Paronts-Kinder-Workshop

Italiano :

Laboratorio Paronts-Bambini

Espanol :

Paronts-Taller para niños

L’événement ATELIER PARONTS-ENFANTS Labastide-Clermont a été mis à jour le 2025-11-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE