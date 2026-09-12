Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans)

52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-09-16

Dans le cadre de ses actions en faveur du bien vieillir, le CCAS d’Andernos propose un atelier gratuit à destination des séniors, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels.

Grâce à l’art, expérimentez et anticipez les effets de l’âge sur vos sens !

→P’ART À CHUTE (séniors + de 60 ans)

En partenariat avec la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, cet atelier original propose 4 séances autour des sens (audition, vue, mouvement, alimentation) pour préserver son autonomie.

Les mercredis du 16 septembre au 7 octobre 14h à 16h30

52 avenue des Colonies .

52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57 ccas@andernoslesbains.fr

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English : Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans)

L’événement Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans) Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains