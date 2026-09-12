Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans) Andernos-les-Bains
mercredi 16 septembre 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans)
52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-09-16
Dans le cadre de ses actions en faveur du bien vieillir, le CCAS d’Andernos propose un atelier gratuit à destination des séniors, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels.
Grâce à l’art, expérimentez et anticipez les effets de l’âge sur vos sens !
→P’ART À CHUTE (séniors + de 60 ans)
En partenariat avec la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, cet atelier original propose 4 séances autour des sens (audition, vue, mouvement, alimentation) pour préserver son autonomie.
Les mercredis du 16 septembre au 7 octobre 14h à 16h30
52 avenue des Colonies .
52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 92 57 ccas@andernoslesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans)
L’événement Atelier P’Art à chute (séniors + de 60 ans) Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Près de l’église Saint Eloi Andernos-les-Bains 12 septembre 2026
- Vide-greniers ASPTT/CADG Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik Skate Park Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Navette Don de plasma Andernos-les-Bains 15 septembre 2026
- Jeux de société en famille ! Salle de réunion Andernos-les-Bains 15 septembre 2026