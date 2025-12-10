ATELIER PARTAGE INFORMATIQUE Vigneux-de-Bretagne
Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-02-18 2026-03-04 2026-03-18
Ateliers gratuits et sans inscription
Comment faire ses démarches en ligne ? Comment créer une boîte mail ? Comment ajouter ou supprimer une application de son téléphone ? Comment classer les photos de son téléphone sur son ordinateur ?
Complexe sportif de La Maison Blanche .
Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 67 67 73 atelierpartageinformatique@gmail.com
English :
Free workshops, no registration required
