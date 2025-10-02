Atelier partager avec le bluetooth Limoges Bfm Beaubreuil Limoges
Bfm Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Avec le bluetooth vous pouvez connecter ensemble plusieurs appareils (PC, téléphone, enceinte, manette de jeu vidéo…), y compris deux smartphones pour partager des photos ou autres contenus.
Inscription à l’espace multimédia de la Bfm Beaubreuil, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .
Bfm Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
