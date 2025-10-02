Atelier partager avec le bluetooth Limoges Bfm Beaubreuil Limoges

Atelier partager avec le bluetooth Limoges Bfm Beaubreuil Limoges jeudi 2 octobre 2025.

Atelier partager avec le bluetooth Limoges

Bfm Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Avec le bluetooth vous pouvez connecter ensemble plusieurs appareils (PC, téléphone, enceinte, manette de jeu vidéo…), y compris deux smartphones pour partager des photos ou autres contenus.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm Beaubreuil, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .

Bfm Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

