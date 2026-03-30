Atelier Part’Âges Jeux de société Place du Foyer Saint-Justin

Atelier Part’Âges Jeux de société

Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Moment de partage intergénérationnel, en famille ou entre amis, rendez-vous au foyer municipal de St Justin pour s’amuser autour de nombreux jeux de société !

Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées.

Moment de partage intergénérationnel, en famille ou entre amis, rendez-vous au foyer municipal de St Justin pour s’amuser autour de nombreux jeux de société !

Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. .

Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 58

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English : Atelier Part’Âges Jeux de société

An inter-generational get-together with family and friends at the St Justin foyer to enjoy a variety of board games!

Registration is optional, but strongly recommended.

L’événement Atelier Part’Âges Jeux de société Saint-Justin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac