Atelier Part’Âges Jeux de société Place du Foyer Saint-Justin
Atelier Part’Âges Jeux de société Place du Foyer Saint-Justin mercredi 15 avril 2026.
Atelier Part’Âges Jeux de société
Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Moment de partage intergénérationnel, en famille ou entre amis, rendez-vous au foyer municipal de St Justin pour s’amuser autour de nombreux jeux de société !
Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées.
Moment de partage intergénérationnel, en famille ou entre amis, rendez-vous au foyer municipal de St Justin pour s’amuser autour de nombreux jeux de société !
Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. .
Place du Foyer Foyer Municipal Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 58
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English : Atelier Part’Âges Jeux de société
An inter-generational get-together with family and friends at the St Justin foyer to enjoy a variety of board games!
Registration is optional, but strongly recommended.
L’événement Atelier Part’Âges Jeux de société Saint-Justin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac