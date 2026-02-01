Atelier Participatif Médiathèque Agon-Coutainville

Atelier Participatif

Atelier Participatif Médiathèque Agon-Coutainville mercredi 11 février 2026.

Atelier Participatif

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Atelier participatif à la médiathèque. Dès 7 ans.   .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Participatif

L’événement Atelier Participatif Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-01-30 par Coutances Tourisme