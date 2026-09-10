Atelier participatif : animaux et humains, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Atelier participatif : animaux et humains Samedi 19 septembre, 11h45 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne

Gratuit ; pour les enfants de 5 à 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Cet atelier permet de sensibiliser les enfants aux relations entretenues entre les humains et les animaux à la Préhistoire en prenant comme exemple le site archéologique d’Etiolles. Grâce à des jeux d’association, entre illustrations et reproductions de vestiges archéologiques, les enfants découvriront les animaux chassés à la Préhistoire, seront sensibilisés à leur anatomie et apprendront comment les humains les ont utilisés.

Par ArkéoMédia

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général-de-Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 [{« type »: « phone », « value »: « 01 87 94 77 47 »}]

Atelier pour enfants

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