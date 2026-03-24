Atelier participatif couture

Médiathèque de Vecqueville Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Venez confectionner avec les tricoteuses de l’atelier A vos aiguilles une couverture pour nos amis les bêtes. Cet atelier est ouvert à tous ! .

Médiathèque de Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49

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English :

L’événement Atelier participatif couture Vecqueville a été mis à jour le 2026-03-19 par Antenne de Joinville